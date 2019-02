Trip

Zeus, Herkules & Co.: Wie gut kennst du dich mit den griechischen Göttern aus?

Es gibt seltene, romantische Momente in der griechischen Götter- und Sagenwelt. Die Geschichte von Philemon und seiner Frau Baucis zum Beispiel. Die beiden waren arme Leute, aber hatten trotzdem immer ein Bett und ein Stück Brot für Wanderer übrig, heißt es.

Als einmal Göttervater Zeus als Wanderer verkleidet an die Tür klopfte, gewährtem sie ihm Unterschlupf. Alle anderen hatten vorher die Tür vor dem Lump zugeschlagen. Zeus gab sich zu erkennen und erfüllte beiden einen Wunsch. Was sie wollten? Im Alter zur selben Stunde sterben, damit keiner von beiden am Grab des anderen stehen müsse.

Abseits dieser rührenden Geschichte geht es in der griechischen Götter- und Sagenwelt eher brutal und chaotisch zu – vom vielköpfigen Monster bis zur pechschwarzen Unterwelt.

Hast du im frühen Geschichtsunterricht aufgepasst? Dann kannst du sicher Hades von Hermes und Achilles von Odysseuss unterscheiden. Teste hier dein Wissen über die griechische Mythologie: