Bei Ocasio-Cortez war es ebenfalls unwahrscheinlich, dass sie ins Parlament einziehen würde: Sie forderte in der Vorwahl den alteingesessenen Kandidaten ihrer eigenen Partei heraus und hatte damit überraschend Erfolg. Heute wird sie gefeiert wie ein Superstar – und bringt nebenbei ihren Anhängerinnen und Anhängern politische Themen näher.

Überhaupt könne man von der Art und Weise, wie in den USA Politik gemacht werde, etwas lernen, glaubt Touré – zumindest in einigen Aspekten. Neben der größeren Relevanz von Social Media im politischen Geschehen nennt sie die Zusammenarbeit in der Politik unter Minderheiten. Diese sei in Deutschland gerade in der Entstehungsphase, in den USA gebe es hingegen bereits gefestigte Strukturen.

Diese Strukturen kennt Touré so gut, weil sie bereits Einblicke gewinnen konnte: Im vergangenen Jahr besuchte sie als Teil einer europäischen Delegation, den Congressional Black Caucus, eine Vereinigung afroamerikanischer Abgeordneter. Dort kam sie auch in Kontakt mit der Obama Foundation – was schließlich dazu führte, dass sie vor wenigen Wochen Barack Obama bei seinem Besuch in Berlin kennenlernen durfte.