Warum wird bei Amazon überhaupt gestreikt?

Mit dem Streik wollen die Gewerkschafter ihre Forderung unterstreichen, Arbeitsbedingungen mit einem Tarifvertrag zu regeln. Verdi fordert Amazon seit mehr als fünf Jahren dazu auf, Tarifverhandlungen wie im Einzel- und Versandhandel zu führen. Amazon weigert sich allerdings: Das Unternehmen sieht sich als Logistiker und verweist auf die Bezahlung am oberen Ende dessen, was in der Logistikbranche üblich sei.

In dem jahrelangen Streit hat Verdi bereits häufig zum Streik bei Amazon aufgerufen – auch in der Weihnachtszeit. Amazon ist darauf vorbereitet – und versucht beispielsweise mit Bonuszahlungen für Anwesenheit seine Beschäftigen vom Streiken abzuhalten. Diese gibt es etwa am größten deutschen Standort in Bad Hersfeld vom 10. bis 22. Dezember. (Hessenschau)