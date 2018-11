Today

Start des G20-Gipfels: Emmanuel Macron kommt an und wird für einen Handschlag verspottet

Der G20-Gipfel findet an diesem Wochenende in Buenos Aires statt. Am Donnerstag kamen die ersten Regierungschefs der 20 größten Industrienationen in der Argentinischen Hauptstadt an. Im Mittelpunkt stand die Landung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Was war da bei Emmanuel Macron los?

Macron kam im in seiner Präsidenten-Maschine zusammen mit seiner Ehefrau Brigitte in Buenos Aires an. So gut, so normal. Doch als die Tür des Flugzeugs sich öffnete, gab Macron als erstes einem Flughafen-Mitarbeiter in einer gelben Warnweste die Hand. Für Viele in Macrons Heimatland Frankreich ein Grund den Präsidenten zu verspotten.

Was ist so lustig daran?

In Frankreich demonstrieren seit Wochen zehntausende Menschen gegen die Politik Macrons. Sie blockieren Straßen und zünden Barrikaden an. Symbol des Protests wurden die gelben Warnwesten der Demonstranten (bento).

Macron hat immer darauf geachtet, nicht mit den "Gelbwesten" in direkten Kontakt zu kommen. Nun schüttelte er einem Flughafen-Mitarbeiter die Hand, der genau so aussah, wie die Protestanten in Frankreich. Die "Gelbwesten-Bewegung" fordert Steuersenkungen, Anhebung der Renten und einen Mindestlohn.

Auf Twitter kommentierten viele das Video mit Spott. Einige schrieben von einer "Posse" oder "schwerer Panne" von Macron. Andere sahen den Handschlag als Provokation gegenüber den Demonstranten in Frankreich.