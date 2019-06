2 Eine wichtige Frage wird also sein: Wie viele werden unsere Rente erarbeiten?

Eine genaue Antwort darauf kann es nicht geben. Niemand weiß, wie der Arbeitsmarkt in 30 Jahren aussehen wird, vielleicht sind dann nur noch Roboter übrig. Was wir aber ziemlich gut vorhersagen können, ist der demografische Wandel. Also: Wie viele junge Menschen wird es geben, wenn wir Jungen einmal alt sind.

Um das zu beantworten, suche ich jemanden, der schon heute die Zukunft berechnet. Ich finde Martin Werding.

Der 51-Jährige leitet als Professor den Lehrstuhl für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr Universität Bochum. Er hat in den vergangenen 15 Jahren ein Programm entwickelt, das ziemlich treffsicher unsere Rentensätze berechnet. Es heißt SIM, "Social Insurance Model", das Bundesfinanzministerium nutzt es für seine Analysen.

"Wir kennen die Zukunft nicht", sagt Werding, "aber wir können versuchen, mit Datenanalysen zumindest ganz vorsichtig vorauszuschauen." Während wir telefonieren, aktiviert er sein SIM-Programm.

Für mich schaut er ins Jahr 2050, auf den Altersquotienten. Der gibt an, wie viele Menschen über 67 Jahre wie vielen Beitragszahlern gegenüberstehen. Heute sind das noch drei Beitragszahler, in Zukunft werden es nur noch zwei sein. Das heißt: Diese beiden müssen leisten, was aktuell noch drei machen.