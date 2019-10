Today

"Ich lasse mich nicht vertreiben": Wie Chemnitzer mit der Gewalt in ihrer Stadt umgehen

Blumen verdecken das Blut, das immer noch an den grauen Steinkacheln klebt. Hier, vor der Tanzschule in der Chemnitzer Innenstadt, starb am Sonntagmorgen ein 35-jähriger Deutscher. Neben Dutzenden Kerzen liegt ein Zettel:

"Wir werden dich nie vergessen."