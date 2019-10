Als Ali Can zum ersten Mal klar wurde, dass das mit der Integration alles nicht so schwer ist, war er an Weihnachten bei einem Kumpel. Seine eigene Familie, Kurden aus der Südtürkei, war erst vor Kurzem nach Deutschland gekommen und feierte kein Weihnachten. Also ging Ali zu einem Schulkameraden und lernte, was Deutsche so "zwischen den Jahren" machen.