Wenn wir jetzt aufhören, könnte es uns ähnlich ergehen wie den Menschen in den Nachbarländern, zum Beispiel in Libyen. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass die Demonstrationen gegen den Präsidenten friedlich bleiben. Ich dachte, wenn es in Algerien Proteste gibt, dann wird es Blut und Gewalt geben – so war es zumindest in den Neunzigerjahren.

Dass Bouteflika zurückgetreten ist, war zur Beruhigung der Leute. All die korrupten Menschen in der Regierung, bei den Geheimdiensten und in der Armee – sie alle müssen gehen. Weil sie zur entsetzlichen wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes beigetragen haben. Das ist es auch, was die Leute auf die Straße getrieben hat.