Mit fast 100 Jahren reicht die Geschichte der Ahmadiyya weiter zurück als die jeder anderen islamischen Gruppierung in Deutschland. Damit gehören Ahmadis sogar schon länger zu Deutschland als die Mutter von Horst Seehofer. Und auch heute sind sie ihrer Zeit voraus:

Als einzige islamische Organisation sind sie als Religionsgemeinschaft anerkannt und damit den Kirchen gleichgestellt.

So offensiv wie keine andere islamische Strömung streiten junge Ahmadis mit Slogans wie "Liebe für alle, Hass für keinen" überall dort für einen gewaltfreien Islam, wo andere ihn infrage stellen: am Berliner Breitscheidplatz, in Chemnitz, in Fußgängerzonen und auf Facebook.

Eigentlich, könnte man meinen, sind sie längst in Deutschland angekommen. Doch in Zeiten von Rechtsruck und Islamfeindlichkeit müssen auch die Ahmadis immer noch – oder schon wieder – um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen.

Sind sie das lebende Beispiel dafür, dass der Islam sehr wohl zu Deutschland gehört? Oder dafür, dass man sich als Muslim noch so sehr anstrengen kann und dennoch nicht akzeptiert wird?