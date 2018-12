Wohl auch als Gegenentwurf hat die Berliner AfD ihren eigenen Adventskalender gestartet. Und auch darin soll es Türchen für Türchen um Nächstenliebe gehen – nämlich für den "weißen Mann".

Nach Ansicht der Berliner AfD-Fraktion wird der "weiße Mann" mittlerweile unterdrückt. Die Floskel werde als Schimpfwort benutzt, Leistungen weißer Männer für die Zivilisation würden kaum noch gewürdigt. Die Partei hat dazu extra den Hashtag #JazuWeißenMännern gestartet.

Nun sind zwar 36 der 50 reichsten Männer der Welt laut Forbes weiße Männer und von den laut der Uno am weitesten entwickelten 20 Industrienationen werden zwölf von weißen Männern angeführt – aber die AfD will dennoch herausstellen, wer in der Gesellschaft eine herausgestellte Rolle spielt.