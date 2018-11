Streaming

Genug mit den Kerlen: "Spider-Man" bekommt eine komplett weibliche Kino-Version

Was bekannt ist – und wo das "Aber" liegt.

Spider-Man gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Comic-Helden – und hat entsprechend in den vergangenen Jahrzehnten Dutzende Serien und Filme angehäuft. Immer sind es aber Männer, die ins Spinnen-Outfit schlüpfen, aktuell spielt Tom Holland die Spinne.

Nun plant Sony, das Filmstudio hinter den "Spider-Man"-Filmen, einen Film mit weiblichen Heldinnen im Mittelpunkt.

Joaquin Dos Santos, der die "Avatar"-Serie gedreht hat ("The Last Airbender", nicht die blauen Leute aus Pandora), soll Regie führen. David Callaham, der das Drehbuch zum zweiten "Wonder Woman" geschrieben hat, soll die Geschichte liefern. (The Hollywood Reporter)

Doch es gibt ein "Aber". Das ist bislang bekannt:

Der Film wird keine Realverfilmung , sondern ein Animationsfilm . Wir sehen also keine echten Schauspielerinnen im Spinnen-Kostüm, sondern hören nur ihre Stimmen.



, sondern ein . Wir sehen also keine echten Schauspielerinnen im Spinnen-Kostüm, sondern hören nur ihre Stimmen. Das ganze wird im Universum von "Spider-Man: Into the Spider-Verse" angesiedelt sein. Der Comicfilm läuft am 20. Dezember in Deutschland an.



Die Idee der Filme geht auf das "Spinnen-Universum" der Comics zurück. Dort gibt es nämlich nicht nur Peter Parker und Miles als Spider-Men, sondern viele verschiedene Versionen, die in parallelen Welten gegen das Böse kämpfen. Und das kann dann ein Spider-Girl sein. Oder ein Spiderschwein. 🤷🏼‍♂️