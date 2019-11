Längst haben andere Gruppen die neurechte Jugendarbeit übernommen – allen voran das rechte Netzwerk "Ein Prozent" und "Zukunft Heimat", ein nationalistischer Gegenentwurf zu der "Fridays-for-Future"-Bewegung.



"Ein Prozent" beschreibt sich selbst als "Bürgernetzwerk", geführt wird es nahezu im Alleingang vom 27-jährigen Philip Stein. Stein ist Sprecher des Verbands "Deutsche Burschenschaft" und gut in der rechten Szene vernetzt. Über "Ein Prozent" schürt er Zweifel an der Demokratie in Deutschland oder finanziert rechte Rapper wie "Prototyp" und "Chris Ares", die in ihren Songs den Kampf gegen Migranten herbeitexten.