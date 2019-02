Im vergangenen Sommer tauchten auf dem Gelände von Kampnagel, einem Veranstaltungsort für zeitgenössische darstellende Künste in Hamburg, vermehrt ausländerfeindliche Graffitis auf. "Refugees fuck off" war dort zu lesen und, auf Arabisch, "Geht zurück nach Hause". Kampnagel reichte Anzeige ein. Die Polizei ermittelte stattdessen wegen Sachbeschädigung, konnte die Täterinnen oder Täter aber nicht ausfindig machen, die Anzeige wurde eingestellt.

Auch deshalb schloss sich das Kampnagel-Team der Kampagne der "Vielen" an, initiierte eine Hamburger Erklärung. Wenig später reichte die AfD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft große Anfrage ein, in der sie unter anderem die Gemeinnützigkeit von Kampnagel infrage stellt (AfD).

"Diese Graffitis richten sich gegen viele Freundinnen und Freunde von mir. So ein Graffiti an der Eingangstür macht mich wütend, wir diskutieren im Team darüber, reagieren aber gelassen: Alle halten die Augen offen und wir überkleben die Hassbotschaften mit unseren eigenen Stickern.

Die AfD bereitet einen Nährboden für eine rassistische, aber auch für homophobe, transphobe und antifeministische Diskussionskultur. Sie versucht, eine völkisch-nationale Kultur zu etablieren und bestimmten Gruppen ihre Rechte abzusprechen.

Alles, was sich 'links' von der AfD positioniert, wird als 'linksextrem' betitelt. Dann wäre ich auch extrem, in meinem Selbstverständnis empfinde ich mich aber klar als Teil der Mitte der Gesellschaft.

Wir setzen uns auf Kampnagel selbstverständlich für eine vielfältige Gesellschaft ein. Dazu positionieren wir uns klar mit unserem Programm. Zum Beispiel habe ich im Dezember eine Podiumsdiskussion über das Erbe des deutschen Kolonialismus organisiert. Das Wissen über die Kolonialgeschichte wird in der Erinnerungskultur verdrängt, dabei ist es absolut notwendig, um historische und gegenwärtige Strukturen des Rassismus zu verstehen und zu bekämpfen. Ich finde es wichtig, den Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen zuzuhören, die seit Jahrzehnten an Produktion und Sichtbarkeit dieses Wissens arbeiten.

Als Kunstinstitution haben wir die Möglichkeit mit unserem Programm auch die Perspektiven stark zu machen, die sonst unterrepräsentiert sind.“

Leonie Kusterer, 31, und Elisabeth Krefta, 32, arbeiten seit September im Bereich Programm am Europäischen Zentrum der Künste Hellerau, Dresden.

Aus Berlin und München zogen sie nach Dresden. So erleben sie die Stimmung:

"Pegida ist immer noch ein großes Thema. Als wir kürzlich montags durch die Stadt spazierten, haben wir die Demonstrantinnen und Demonstranten wieder bewusst wahrgenommen. Es gibt Orte in Dresden, da möchte man als weltoffener Mensch lieber nicht hingehen, in anderen Bezirken sieht es dann wieder komplett anders aus. Wir nehmen die Gegenbewegung zals groß und lauter wahr. In der "Dresdener Erklärung der Vielen" ist explizit genannt, dass wir uns gegen Pegida aussprechen.

Wir verstehen unsere Institution als Schutzraum für die Demokratie. Es gab eine Veranstaltung, die sich mit den Kriegserlebnissen im Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt hat, ein anderes, das sich mit Fluchtgeschichten aus mehreren Perspektiven bschäftigte, auch feministische Themen sind uns wichtig.

Was politisch auf uns einprasselt, versuchen wir gemeinsam künstlerisch umzusetzen. Dabei geraten wir unter den Kollegen und Kolleginnen nicht aneinander, weil wir uns einig sind, dass wir ein weltoffenes Haus sind. Wenn die AfD Theater oder Kultureinrichtungen als links bezeichnet, verstehen wir das nicht. Diesem Rechts-Links-Denken möchten wir uns als Institution entziehen. Es geht uns vielmehr darum, demokratisch zu sein – in unseren Workshops und kulturellen Angeboten achten wir darauf, Schutzraum zu sein und trotzdem offen zu bleiben."