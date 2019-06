Die AfD sitzt im Bundestag und in jedem einzelnen Landtag. Außerdem hat die Partei gute Chancen, bei den drei anstehenden Wahlen in ostdeutschen Bundesländern im Herbst stärkste Kraft zu werden. Mit Überfremdungsangst und Hetze haben es die Rechtspopulisten geschafft, in kürzester Zeit zu einer wichtigen politischen Kraft in Deutschland zu werden.