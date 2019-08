Fühlen

Drei Staffeln "Tote Mädchen lügen nicht" – und Netflix hat immer noch nichts gelernt

Warum tun wir uns das eigentlich an?

"Wenn du die Serie kennst, weißt du, dass sie eine Reihe wirklicher Probleme von heutigen Teenagern zeigt. Wir erzählen von Drogenmissbrauch, Mobbing, sexuellen Übergriffen, Gewalt und Selbstmord." So beginnt die neue Staffel der Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht".

Sechs Castmitglieder sitzen in einer Turnhalle, schauen ernst in die Kamera und klären über die folgenden Dramen auf. So einen Vorspann findet man inzwischen vor jeder Staffel der Serie. Es ist die Reaktion auf die Kritik, dass die Produktion Suizid und Gewalt verherrlichen würde. Vor Beginn der dritten Staffel wurde daher auch die umstrittene Suizidszene aus der ersten Staffel entfernt (SPIEGEL ONLINE).

Doch auch, wenn es so wirkt: Die Macher der Serie haben nichts gelernt. Denn die dritte Staffel "Tote Mädchen lügen nicht", die Ende August erschienen ist, zeigt wieder nichts als Elend.

In den 13 neuen Folgen der US-Serie (im Original: "13 Reasons Why") geht es nicht mehr um den Suizid der Schülerin Hannah Baker, sondern um den Mord an ihrem Vergewaltiger, Bryce Walker.