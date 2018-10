Die AfD argumentierte unter anderem mit der Menschenwürde, Muslima vor einer Zwangsverhüllung schützen zu wollen. Amthor entgegnete, dass die Menschenwürde den Mensch nicht davor schütze, zu tragen, was er wolle: "Ein Viertel ihrer Fraktion sind Juristen. Diese Expertise findet sich im Antrag in keiner Weise nicht wieder."

An dieser Stelle widerspricht sich Amthor allerdings selbst: Wenn jeder tragen darf, was er will, dann ist auch ein Burkaverbot von Seiten der CDU sinnlos. Wie er das juristisch hinbekommen will, verrät er nicht. Zumindest eines wird klar: Der AfD-Antrag sei "Quatsch" und "absoluter Blödsinn".

Hier kannst du den Rant sehen: