Wenn sich rechte Politiker in den vergangenen Jahren nach Terrorangriffen äußerten, klang das oft ähnlich. Nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz twitterte Marcus Pretzell, damals AfD-Europaabgeordneter, etwa: "An die "Erstmal-abwarten-Fraktion": Sowas kommt von abwarten". Auch bei Parteikolleginnen und -kollegen war der Tenor: Wir haben es euch ja gesagt, diese Migrationspolitik ist Schuld am Terror, Danke Merkel. Aus den Tweets tropfte förmlich der Stolz: Die eigenen vermeintlichen Vorhersagen waren eingetreten.