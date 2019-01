Es ist eine Boulevardzeitung, die sich viele Gegnerinnen und Gegner der AfD wohl wünschen würden.

Bekannt gemacht wurde die Aktion von einer Gruppe, die sich "Modus" nennt. Sie hatte schon die Aktion "Afdentskalender" (bento) im vergangenen Jahr verbreitet. Wer dahinter steckt, ist bislang allerdings unklar. Das Impressum der Homepage verweist auf eine Adresse in Berlin.

Auf Nachfrage von bento erklärte die Gruppe jedoch "mehrere tausend Exemplare" in der sächsischen Stadt verteilt zu haben. Zu der Aktion bekennen wollte sie sich wegen möglicher Konsequenzen vorerst nicht. Doch auch die Polizei bestätigte gegenüber bento, dass die gefälschte Boulevardzeitung an gleich mehreren Orten in Riesa auftauchte, unter anderem am Bahnhof und in einem Einkaufszentrum. Bilder zeigen sie außerdem in Briefkästen und vor Kiosken.