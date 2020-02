Nur einen Tag später rudert die Fraktion in einer weiteren Pressemitteilung zurück. Nach genauerer Überprüfung habe man festgestellt, dass einige Skizzen im Malbuch "so definitiv nicht in Ordnung" seien. Dass die Malbücher in dieser angeblich nicht freigegebenen Version auslagen, sei ein "organisatorischer Fehler" gewesen. Der Fraktionsvorsitzende Wagner will nun nicht mehr die Auflage erhöhen, sondern bezeichnet seine Einschätzung vom Vortag als "Fehler".

Humor zur Rekrutierung für rechte Bewegungen

Die ursprünglich gewählte Taktik der AfD ist nicht neu: Das Berufen auf Satire sei eine durchschaubare Strategie der AfD, um sich weniger angreifbar zu machen, sagt Katharina Kleinen-von Königslöw. Die Kommunikationswissenschaftlerin ist Professorin an der Uni Hamburg und Expertin für politische Satire. "Rechte Bewegungen nutzen Satire und politischen Humor, um die Grenzen des Sagbaren zu verschieben und ihre Ideen massentauglicher zu machen." Humor werde, vor allem in sozialen Medien, gezielt eingesetzt, um Nachwuchs für rechte Bewegungen zu rekrutieren. Die Strategie sei vor allem in den USA verbreitet, werde jedoch zunehmend auch von der Neuen Rechten in Deutschland genutzt.