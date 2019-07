Wenn jeder immer taktisch wählt und nicht, von wem er vertreten werden will, ist das dann noch echte Demokratie?

"Na klar, wir engagieren uns hier zivilgesellschaftlich. Und wir zwingen ja auch niemanden, so zu wählen – es bleibt also demokratisch. Ich bin grundsätzlich auch kein Fan von taktischem Wählen, aber hier steht es Spitz auf Knopf. Am Ende entscheidet vielleicht ein Sitz im Landtag. Wer da aus demokratie-theorischen Gründen nicht taktisch wählen will, mag nobel handeln, aber verhindert halt nicht, dass Menschen an die Macht kommen, denen unsere Demokratie sowieso egal ist."

Ihr empfehlt unter anderem die CDU. Was ist, wenn die mit der AfD eine Koalition eingeht?

"Klar, das könnte passieren. Aber bei unserer Aktion 'Klarheit schaffen' haben sich gerade 45 von 60 CDU-Landtagsabgeordneten in sehr deutlichen Worten von der AfD distanziert. Die Partei denkt schon darüber nach, was nach der Wahl sein kann – und ist aktuell eher für eine Minderheitsregierung als für eine Partnerschaft mit der AfD. Außerdem haben CDU und AfD schon eine Mehrheit. Unsere Kampagne hilft also nicht dabei, diese zu beschaffen, sondern eher die Alternative zur Alternative zu stärken."