Schauen wir genauer hin: Was genau steht für junge Sächsinnen und Sachsen drin?

Das kommt drauf an, denn jungen Menschen sind in Sachsen genauso wie in den anderen Bundesländern keine politisch homogene Gruppe. Während viele Forderungen für einen konservativ geprägten Personenkreis sehr überzeugend sein können, dürften einige Punkte – teilweise schon wegen der Formulierungen – für Leute aus dem linken Spektrum nur schwer zu ertragen sein. So heißt es in dem Teil über die Bildungspolitik unter anderem, dass die Schulen wieder Heimatliebe vermitteln sollen und dass muslimische Schülerinnen kein Kopftuch mehr tragen dürfen.

Was fordert die AfD konkret im Bildungsbereich?

Da ist sie sehr widersprüchlich. Einerseits sollen Schulen nicht mehr "Ort politischer Indoktrination" sein. Andererseits schlägt die AfD die Rückkehr eines Heimatkundeunterrichts, wie das Schulfach beispielsweise in der DDR hieß, vor. Außerdem fordert sie gesonderten Unterricht für Kinder von Geflüchteten, um diese wieder auf ein Leben in ihrem Herkunftsland vorzubereiten. Ob das frei von politischer Indoktrination ist, kann bezweifelt werden.

Andere Punkte sind rückwärtsgewandt: Genau 20 Jahre nach dem Start des "Bologna-Prozesses" sollen an den Universitäten die Diplom- und Magisterstudiengänge wiedereingeführt werden. In den Schulen möchte die AfD zu dem aus der DDR bekannten Fibelansatz und der Schulausgangsschrift zurückkehren. Diese Forderungen, die früher vor allem seitens der PDS oder Linken vertreten worden wären, dürften aber bei einigen auf Zustimmung stoßen.

Wirkt nicht sehr modern.

Nein, aber die AfD will auch nicht die Vorreiterin der progressiven Avantgarde sein. Die Vorschläge in der Bildungspolitik orientieren sich weniger an den Erfahrungen der jungen Menschen als vielmehr an denen, die alt genug sind, um sich noch an den DDR-Unterricht oder an die Zeit vor Bachelor und Master zu erinnern.

In dem Programm sind aber auch einige Punkte enthalten, von denen junge Menschen profitieren können: Unter anderem sollen Familien mit einem "Baby-Begrüßungsgeld" in Höhe von 5.000 Euro gefördert werden. Außerdem werden Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen junge Eltern nach der Kindererziehungszeit bei ihrer Karriere im Job unterstützt werden sollen. So heißt es beispielsweise: "Der öffentliche Dienst muss mit Vorbild vorangehen und Eltern bei Entfristung und Einstellung gegenüber Kinderlosen stärker berücksichtigen."

Klingt doch beinahe feministisch?

Durchaus, denn von den Vorschlägen würden vor allem Frauen mit Kindern profitieren. Aber an manchen Stellen wirkt die Familienpolitik durch die traditionelle Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen geprägt, obgleich das an den jeweiligen Stellen im Programm nicht explizit gesagt wird. Wenn beispielsweise das Landeserziehungsgeld verlängert wird, um "die bisher erheblich benachteiligte elterliche Kleinkindbetreuung" zu stärken. Das könnte dazu führen, dass vor allem die Mütter erst einmal zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern.

Also ist die Förderung eher ein verstecktes Frauen-an-den-Herd-Programm?

Das wird so nicht gesagt, könnte aber auf manche so wirken. Bei dem Landeserziehungsgeld könnten manche Punkte verfassungsrechtlich schwierig werden. Denn diese Leistung soll "nur für Eltern gewährt werden, welche die alleinige deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und gemeinsam mindestens zehn Jahre in Sachsen ihren Hauptwohnsitz hatten". Auch beim "Baby-Begrüßungsgeld" sind manche Punkte fragwürdig: Das Geld soll nur an diejenigen ausgezahlt werden, "die nach mindestens dreijähriger Ausbildung oder Berufstätigkeit Eltern werden". Warum es diese Einschränkung geben soll, ist unklar. Wenn beispielsweise eine Abiturientin im Studium oder eine 18-Jährige mitten in der Lehre ein Kind bekommt, hätte weder die eine noch die andere Anspruch auf das "Baby-Begrüßungsgeld".

Wie jung ist das Programm über Bildung und Familie hinaus?

Obgleich das Programm auch Themen jenseits der Landespolitik aufgreift, werden Generationengerechtigkeit oder Rente kaum behandelt. Auch Klimapolitik spielt keine große Rolle. Aber wer bei "Fridays for Future" auf die Straße geht, ist sicher auch nicht die klassische Zielgruppe der AfD.

Sind junge Menschen überhaupt Zielgruppe der AfD?

Alle Parteien nehmen gerne jede Wählerstimme, um möglichst viele Mandate stellen und gegebenenfalls in Regierungsverantwortung kommen zu können. Da ist die AfD keine Ausnahme. Deshalb ignoriert die Partei in ihrem Programm die jungen Menschen auch nicht, umwirbt sie aber auch nicht als Hauptzielgruppe. In dem Programm sollen sich alle Altersgruppen irgendwie wiederfinden können; weder die Jungen noch die Alten sollen sich vor den Kopf gestoßen fühlen.

Wie realistisch ist denn überhaupt eine Umsetzung des AfD-Programms in Sachsen?

Viele Punkte wie die Asylpolitik oder die Währungspolitik lassen sich auf der Landesebene gar nicht umsetzen, sondern fallen in den Kompetenzbereich des Bundes oder der EU. Da kann die AfD maximal versuchen, über den Bundesrat ihre Gesetzesvorhaben zu realisieren.

Und dort sitzen noch weitere 15 Landesregierungen.

Genau. Und dass die anderen Länder Anliegen einer Regierung unter Beteiligung der AfD unterstützen, ist mehr als fraglich. Aber auch einige Vorschläge aus dem Bereich der klassischen Landespolitik lassen sich nicht so einfach realisieren. Wenn die AfD zum Beispiel ein "Baby-Begrüßungsgeld" in Höhe von 5.000 Euro vorschlägt, bleibt noch offen, wie genau das finanziert werden soll.

Dann ist das ganze Regierungsprogramm gar nicht ernst gemeint? Nur einmal Krach machen und dann wieder wegducken?

So pauschal würde ich das nicht sagen. Die AfD würde sicherlich ihre Vorschläge realisieren wollen. Allerdings müsste sie dafür in die Regierung kommen. Und nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge will die CDU mit der AfD – in welcher Formation auch immer – keine Koalition eingehen. Deshalb sieht es so aus, als müsste die Partei, selbst wenn sie die stärkste Fraktion im Landtag werden würde, nicht den politischen Lackmustest bestehen. Ihr Programm müsste also nicht umgesetzt werden. Eine im Juni veröffentlichte Umfrage lässt vermuten, dass ein nicht unwesentlicher Teil der AfD-Sympathisanten die Partei nicht zum Regieren – sondern zum Protestieren und Opponieren wählt.