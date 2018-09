Nicht die erste Falschmeldung dieser Art

Bereits in den vergangenen Tagen hatten AfD-Politiker und rechtsradikale Szene-Medien zahlreiche Falschmeldungen über die Ereignisse in Chemnitz verbreitet. So hieß es bereits am ersten Tag, der 35-jährige Daniel H. sei getötet worden, weil er eine Frau vor sexuellen Übergriffen schützen wollte.

Auch diese Behauptung stellte sich als falsch heraus, half jedoch vermutlich dabei, in kurzer Zeit hunderte Menschen zu mobilieren.

Damals halfen jedoch nicht nur AfD-Politiker wie Maximillian Krah dabei, die Unwahrheit zu verbreiten, sondern auch eine bekannte Zeitung – die "Bild" (Twitter).