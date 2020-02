Gerechtigkeit

Anna tritt ein, Fabian aus: Wie junge FDPler nach Thüringen mit ihrer politischen Identität hadern

"FDP-Politiker als Faschisten zu beschimpfen, kann ich gar nicht verstehen."

Am 5. Februar um kurz nach 13.30 Uhr stürzen viele FDP-Wähler und Mitglieder in eine Identitätskrise. Thomas Kemmerich, der Thüringer Landeschef der Liberalen, hat sich gerade mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Schon einen Tag später muss er seinen Rücktritt ankündigen, so empört waren die Reaktionen aus Partei und Bevölkerung. (bento)

Auf Demonstrationen wird die FDP in den Tagen und Wochen danach als "geschichtsvergessen" beschimpft. Die frühere Absage von Parteichef Christian Lindner an eine Bundesregierung mit Jamaika-Koalition, es sei besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren, wird von Protestierenden in "Lieber mit Faschisten regieren, als gar nicht regieren" geändert, Büros und Wahlplakate der FDP werden beschmiert.

Bei der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft müssen die Liberalen schließlich um den Wiedereinzug bangen: Am Sonntagabend schrammten sie glatt an der Fünf-Prozent-Hürde (Tagesschau). Jeder fünfte ehemalige FDP-Wähler gab an, dass Thüringen ihm das Kreuz verleidet hat (Tagesschau).

Die Partei des Liberalismus – in den Augen vieler wurde sie zum Helfershelfer von Faschisten.

Was macht das mit jungen Liberalen? Wenden sie sich enttäuscht von ihrer Partei ab – oder sagen sie: jetzt erst recht?



bento hat mit Fabian gesprochen, einem enttäuschten FPDler, der noch am Abend nach Kemmerichs Wahl ausgetreten ist. Und bento hat auch Anna gesprochen. Sie engagiert sich schon länger bei den Jungliberalen – am Tag nach der Thüringenwahl trat sie der Partei bei.

Anna Staroselski, 23 Jahre, aus Berlin