In Reden fordert Frohnmaier eine Ausgangssperre für nordafrikanische Migranten, bei Straftätern will er den Migrationshintergrund bis in die dritte oder vierte Generation ermitteln lassen. Viel zitiert ist seine Drohung an die anderen Parteien im Bundestag: "Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und nur für das Volk gemacht." (bento)