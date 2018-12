4 Worum geht's eigentlich?

Um die Deutungshoheit, was Schulen in Deutschland dürfen. Die AfD behauptet, Lehrerinnen und Lehrer würden eine "Indoktrination" betreiben und Schulen zu einer "autoritären Anstalt des vormundschaftlichen Staates" machen, wie es der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke in einem Brandbrief an mehrere Schulen formulierte.