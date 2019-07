Die Grenzen liegen also da, wo AfDler am Grundgerüst unseres demokratischen Miteinanders sägen, dem Respekt gegenüber der Menschenwürde. Wer andere im Mittelmeer "absaufen" lassen will oder "Volksverräter an die Wand stellen" will, hat genau diesen Respekt aufgegeben. Und natürlich wünschen sich vernünftige Menschen, diese Sprüche gäbe es nicht oder sie gehörten nicht zu Deutschland.

Doch wer sich nicht die Frage stellt, warum solche Sätze für manche Wähler attraktiv sind und was bloß in unserer Gesellschaft los ist, dass uns das passieren konnte, der wacht eines Tages auf und starrt erschrocken auf Wahlergebnisse. Der Hashtag #AfDgehörtnichtzuDeutschland ist die kürzelgewordene Filterblase: Ich sehe nicht, was du nicht siehst und dann ist es auch nicht da.

Dabei gilt es gerade jetzt, für eine tolerante und offene Gesellschaft einzutreten - und AfD-Anhänger in ihre Grenzen zu weisen. Doch das geht nicht, wenn man ihre Existenz leugnet.