Auch am Freitag wollte sich die AfD an den anderen Parteien rächen, nachdem diese die AfD-Kandidatin für den Posten als stellvertretende Bundestagspräsidentin, Mariana Harder-Kühnel am Donnerstag auch im zweiten Wahlgang nicht gewählt hatten. "Die Altparteien behandeln uns wie Feinde und nicht wie politische Gegner. Dafür müssen wir alle nun bis auf weiteres die Konsequenzen tragen. Wer nicht hören will, muss fühlen", so Gauland.

Jeder Partei im Bundestag steht ein Posten als Bundestagsvizepräsident zu. Harder-Kühnel ist bereits die zweite Kandidatin der AfD, nachdem der erste Kandidat, Albrecht Glaser, in allen drei Wahlgängen durchgefallen war. Kritik gegen ihn hatte es vor allem wegen seinen Äußerungen zum Islam gegeben; er hatte Muslimen in Deutschland das Recht auf Religionsfreiheit abgesprochen.