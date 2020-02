Das Geld soll an das Netzwerk "Polylux" gespendet werden, das in Ostdeutschland zivilgesellschaftliche Initiativen fördert. Die Initiative unterstützt Nachbarschaftszentren, alternative Konzerte und antirassistische Jugendarbeit.

Wir haben mit Moritz über sein Engagement gesprochen – und darüber, wie man am besten auf die bösen Onkels der Familie reagiert.

bento: Moritz, dein Onkel hat der Höcke-AfD 100.000 Euro gespendet. Wie ging es dir, als du davon erfahren hast?

Moritz Krawinkel: Er ist ein Onkel zweiten Grades, also kein enger Verwandter. Aber es hat sich trotzdem ziemlich absurd angefühlt, meinen Namen in so einer Verbindung zu lesen. Mein Teil der Familie tickt ganz anders, bei uns gab es immer ein antifaschistisches und antirassistisches Selbstverständnis, meine Eltern haben mich als kleines Kind schon in den Neunzigern zu Lichterketten-Demos gegen Rechts mitgenommen.