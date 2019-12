62,7 Prozent ist die Quote der AfD in Paska. Es war die höchste in ganz Thüringen. Nun ist diese Quote auch eine Garantie für Lob von oben:

Durch das Dorf kursiert seit Tagen eine Einladung für ein Treffen an diesem Samstag mit Björn Höcke bei Rouladen und Klößen. Es soll ein "Danke" an die rechtspopulistische Hälfte im Dorf sein.

Ein entsprechendes Schreiben soll der AfD-Gebietsverband Saale-Orla Ende November verteilt haben. bento liegt eine Kopie vor. Neben Karl bestätigt eine weitere, unabhängige Quelle die Authentizität des Briefs. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke werde kommen, sowie der stellvertrende Bundessprecher und Geraer Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner. "Essen sowie die Getränke sind für Sie natürlich kostenlos", heißt es im Brief. Das Schreiben ist "an die Einwohner von Paska" addressiert.