Aktivisten haben das Bahngleis zum VW-Werk in Wolfsburg blockiert – was wollen sie?

Das VW-Stammwerk in Wolfsburg war am Dienstag fast komplett abgeriegelt. Mehr als 700.000 Neuwagen werden hier im Jahr produziert, 80 Prozent davon werden laut Sprecher über eine einzelne Bahntrasse ausgeliefert.

Dieses eine Gleis vor dem Wolfsburger VW-Werk haben Aktivisten besetzt – um für mehr Klimaschutz zu protestieren.

Die Aktivistinnen und Aktivisten haben an mehreren Stellen einen ausfahrenden Autozug blockiert. Einige hatten sich am Zug selbst festgebunden, andere an den Gleisen davor. Eine dritte Gruppe hatte sich an der Schienenbrücke über den Mittellandkanal abgeseilt. Über diese Brücke kann der Zug sonst ins benachbare Fallersleben und aufs deutsche Schienennetz rollen.

Nach etwa fünf Stunden Blockade begann die Polizei am Nachmittag mit der Räumung. Nach Polizeiangaben sind 120 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Sie werfen den Blockierenden einen "gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr" vor.

Was wollen die Aktivistinnen und Aktivisten mit ihrer Blockade erreichen? Und wie reagierten VW und Polizei auf die Aktion? bento hat mit den Akteuren gesprochen.

1 Wie lief die Blockade ab?

Die Aktivisten behaupten, als "unabhängige Kleingruppe" zu agieren und mit rund 30 Personen die Auslieferung von Neuwagen verhindern zu wollen. Sie blockieren vor dem VW-Werk das Bahngleis, einige sind auch in die Autostadt gelangt und besetzen dort das Foyer. Nach eigenen Angaben wollen sie mit der VW-Führung reden.