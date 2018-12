Unter den Orten ist zum Beispiel ein Restaurant in Berlin Steglitz, in dem regelmäßig AfD-Stammtische stattfinden oder das Verlagshaus der rechten Wochenzeitung "Junge Freiheit". "Lügenpresse" haben die Aktivisten hier via Laser an die Wand geworfen.

Man wolle so Vermieterinnen und Gastronomen dazu bewegen, näher nachzudenken, wem sie wann Räume zur Verfügung stellen: