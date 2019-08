Future

Das Jobtrio erklärt: Wie werden aus Kollegen Freunde?

Fast 35 Stunden pro Woche verbringen erbwerbstätige Deutsche durchschnittlich bei der Arbeit, weiß das Statistische Bundesamt. Überstunden sind dabei nicht mitgerechnet. In vielen Branchen ist die Arbeitszeit höher, Menschen, die in Teilzeit arbeiten, ziehen den Schnitt wieder nach unten. So oder so: Es ist viel Zeit, die wir im Büro oder in der Werkstatt verbringen.

Kein Wunder also, dass wir uns dort oft nach Freunden umsehen. Frollegen, sozusagen. Menschen, mit denen wir uns auch privat gut verstehen und mit denen wir an langen Arbeitstagen über das Wochenende oder den nächsten Urlaub reden können, vielleicht auch über ganz persönliche Probleme oder Gedanken.

Das ist auch gut für die Arbeit. "Freundschaften zwischen Kollegen bereichern den Betrieb ungemein", meint beispielsweise die Arbeitspsychologin Sabine Hommelhoff von der Unversität Erlangen. Menschen, die bei der Arbeit eine persönliche Ebene zu anderen finden, sind zufriedener und motivierter, sagt sie.

Doch wie findet man Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich bei der Arbeit auch privat versteht?

Das Jobtrio sucht Antworten.