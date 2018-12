Gerechtigkeit

Wie die FDP endlich eine Entscheidung zum "Werbeverbot" für Abtreibungen erzwingen will

Bislang stellen sich CDU/CSU quer. Dieser Trick soll helfen.

Es geht um eine simple Frage: Sollen sich Frauen auf den Websites von Ärztinnen und Ärzten über Abtreibungen informieren dürfen? Die Antwort darauf wird seit mindestens einem Jahr im Bundestag verschleppt – weil vor allem CDU und CSU das Thema immer wieder vertagen.

Der Paragraf 219a stellt in Deutschland "Werbung" für Abtreibungen unter Strafe – viele halten das nicht mehr für zeitgemäß:

Gegner einer Änderung sagen: Wenn Praxen für Abtreibungen "Werbung" machen, wird das ungeborene Leben nicht mehr geschützt.



Wenn Praxen für Abtreibungen "Werbung" machen, wird das ungeborene Leben nicht mehr geschützt. Befürworter einer Änderung sagen: Es geht nicht um "Werbung", sondern schlicht um Information – damit Frauen selbst besser über diesen wichtigen Schritt entscheiden können.

Spätestens als im November vergangenen Jahres die Gießener Ärztin Kristina Hänel verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Praxis-Homepage auch Abtreibungen anbietet und darüber informierte, wurde das Thema im Bundestag aktuell (bento). Seither streiten Abgeordnete über die Frage, ob der Paragraf gestrichen oder aktualisiert werden soll.

Die SPD will 219a eigentlich abschaffen – aus Rücksicht auf die Koalitionspartner CDU/CSU hält sich die Führungsspitze allerdings zurück.

Nun setzt die FDP die Regierungsparteien mit einem neuen Eilantrag unter Druck – und rüttelt damit bei der SPD die Rebellen wach.

Die FDP will eine Abstimmung im Bundestag erzwingen. Der Paragraf 219a im Strafgesetzbuch "ist zu streichen", heißt es in einem Antrag, der bento vorliegt. Er soll am Donnerstagabend im Bundestag zur Abstimmung gestellt werden.



Eigentlich ist der Antrag schon älter, CDU und CSU verhindern aber, dass er im entsprechenden Justizausschuss besprochen wird. Also mache die FDP nun Druck, sagt Stephan Thomae zu bento. Thomae ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion und hat den Antrag auf Sofortabstimmung eingereicht.