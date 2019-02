Was macht es mit den jungen Männern, wenn sie immer wieder gefragt werden, woher sie "wirklich" kommen?

Für die, die in Deutschland oder Österreich geboren sind, ist das wirklich ein Problem. Viele sind genervt davon, weil sie so oft gefragt werden. Die Frage ist ihnen meist zu privat, sie sagen, die Familiengeschichte gehe Fremde nichts an.

Andere gehen hingegen ganz offen damit um. In Istanbul entdeckte ich einen "Stammtisch der Rückkehrer". Die Deutschen haben sich bewusst so genannt, weil sie so wahrgenommen wurden. Journalisten aus Deutschland fragten sie immer wieder, warum sie in die Türkei zurückgegangen wären. Dabei fühlten sie sich nicht als Rückkehrer, sondern als Auswanderer. Sie sind in Deutschland geboren und in die Türkei ausgewandert.

Das Idealbild des "normalen Mannes" – gibt es das?

Nein, Normalität ist höchst individuell. Und auch Männerbilder können sehr unterschiedlich sein. Es gibt kein Männerbild für bestimmte Kulturen, weder ein deutsches, noch ein türkisches oder eines für Migranten. Man kann nicht verallgemeinern. Und trotzdem gibt es Studien über Migrantenfamilien – aber in dem Sinne keine über deutsche Familien. Auch solche Generalisierungen und undifferenzierten Studien erschaffen negative Bilder.

Inwiefern ist der besonders gepflegte Männerkörper auch ein Schutz vor Diskriminierung?

Weil "MigraBoys" anscheinend so sehr nicht auffallen wollen, fallen sie eben doch auf. Da gibt es eine Doppeldeutigkeit. Es kann durchaus sein, dass ein besonders gepflegter Körper einfach die Reaktion der "MigraBoys" ist. Oder wollen sie vielleicht doch auffallen? Beides wäre denkbar, Studien belegen Unterschiedliches. Die jungen Männer tragen oft bestimmte Haarschnitte, mit denen sie sich selbst verorten und positionieren.

Kann das Verhalten der Mitmenschen gegenüber den "MigraBoys" zu einem gestörten Selbst- und Körperbild führen?

Da "MigraBoys" ständig mit bestimmten Verhaltensformen konfrontiert werden, lautet die Frage, wie sie damit umgehen. Während einige vielleicht mit Frust oder Gewalt reagieren, sind andere hoch motiviert und machen etwa eine steile Karriere.

In der Studie "Generation mix" von 2015 hat man die Kinder und Enkelkinder von türkischen Gastarbeitern in mehreren Ländern gefragt: In Schweden machten davon 80 Prozent Abitur. In Deutschland und Österreich schneiden sie dagegen sehr schlecht ab. Das liegt nicht an den Kindern oder der Kultur, sondern an der Struktur der Bildung. In Schweden gibt es zum Beispiel kostenlose Kitas und Ganztagsschulen für alle. Die Studie zeigt, dass es Alternativen gibt – und dass man von anderen Ländern einiges lernen kann.

Was sagt uns das?

Bestimmte Phänomene, die wir hier erleben, gibt es woanders nicht. Die Schulbildung spielt eine wichtige Rolle und, ob man diskriminiert wird oder nicht. Mir fällt ein Hip-Hopper auf YouTube ein, der ein Kind fragt, woher es kommt. Das Kind im Video sagt, es komme gerade aus dem Kindergarten. Er fragt dann, ob es dort viele Ausländer gäbe. "Da gibt’s nur Kinder, keine Ausländer", war die Antwort.

Man müsste über das Thema Migration neu nachdenken. Wir brauchen ein anderes Bild, ein anderes Wissen – und wir müssen einen neuen Umgang erzeugen.

Man wird also nicht als Migrant geboren, sondern dazu gemacht.

Genau. Deshalb bin ich dafür, den Begriff ganz abzuschaffen. Er ist zu negativ besetzt. Wir sollten weniger in "Wir" und "Die" einteilen. In den Sozialwissenschaften ist man sich heute einig, dass nicht Sesshaftigkeit, sondern Wanderung historisch gesehen normal ist. Die Geschichte des Menschen ist eine Geschichte von Migration. Wir sind alle "Mobilanten" – und haben einen "Welthintergrund".