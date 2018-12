Wenn Frauen am Ende doch so wenig frei sind - hat der Feminismus versagt?

Es gibt ja nicht den Feminismus, sondern ganz viele Feminismen. Einer davon ist der westorientierte, weiße Feminismus der Mittelschicht. Der hat an der Freiheit der Frauen vor dem Gesetz gearbeitet, aber nicht an vielen anderen Faktoren, die Ungleichheit produzieren. Bei den Demonstrationen für Abtreibungsrechte in den Siebzigern waren die meisten Feministinnen der Ansicht, dass alle Frauen sich über Abtreibungen Gedanken machen. Und zwar die gleichen.

Allerdings ging es für Frauen aus der Arbeiterklasse oder für Women of Color oft um das Gegenteil: darum, nicht für die eigenen Kinder sorgen zu können und Mütter sein zu dürfen. Diese Perspektive hat in der Diskussion keine so große Rolle gespielt. Das ist heute anders.

