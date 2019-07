War Schwangerschaftsabbruch eine Pflichtveranstaltung an deiner schwedischen Uni?

Ja, innerhalb des Gynäkologiemoduls ist das Pflicht.

Kann man sagen: Meine Religion spricht dagegen, ich gehe nicht hin?

Es gab keine Anwesenheitsliste. Man hätte also fernbleiben können. Ich habe nicht mitbekommen, dass jemand aus diesem Grund nicht dabei war. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Medizinstudierenden da komplett dahinterstanden. Das Stigma, Abtreibungen seien verwerflich, existiert auch dort noch.



Danach hast du auf der Abtreibungsstation gearbeitet. Wie hast du das erlebt?

Ich war einer Ärztin zugeteilt, bin mit ihr mitgelaufen und habe die Beratungsgespräche erlebt, meist Erstgespräche. Manche wussten ganz genau: Ich will eine Abtreibung. Andere Frauen waren nicht so sicher, aber wollten die Optionen offen dargelegt bekommen. Die Gespräche waren also sehr unterschiedlich, auch die Stimmung.



Manche haben geweint, weil sie mit der Belastung nicht klarkamen, Schuldgefühle hatten und es ihrem Partner, der Partnerin oder Familie nicht sagen konnten. Und natürlich gab es auch welche, die schon eine Abtreibung hatten, das Prozedere kannten und aufgeklärt waren. Es gab aber kein einziges Gespräch, das leichtfertig war.



Haben die Frauen sich vorher online informiert?



Ein Großteil war zum Teil informiert, ja. Es gibt ja auch Informationen auf der Seite der Abtreibungsstation. Da kann man schon mal nachlesen: Was sind meine Optionen? Und die Station wird sogar auf dem Instagram-Auftritt der Klinik vorgestellt.

In Deutschland beraten Stellen wie Pro Familia Frauen, die abtreiben wollen. Können die nicht eine bessere Hilfe sein als gestresste Ärztinnen und Ärzte?

Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass die Schwangeren in Schweden schlechter beraten waren. Aber die Ärztinnen und Ärzte haben auch Zeit bekommen: Die Gespräche dauerten 45-60 Minuten. Erst durften die Schwangeren erzählen, dann wurden die Optionen aufgezeigt. Es ging auch darum, was es bedeuten würde, das Kind zu behalten. Dann wurde zum Teil ganz direkt gefragt: Wie sollen wir jetzt weitermachen? Es gibt dabei viel Selbstbestimmung. Das steht in Schweden auch so im Gesetz: Den Frauen darf niemand reinreden. Bis zur 18. Schwangerschaftwoche entscheiden sie komplett selbstständig.

Aber das ist ja nicht nur eine medizinische Entscheidung.



Wenn die Frauen soziale oder finanzielle Sorgen hatten, wurde das auch angesprochen. Und immer haben die Schwangeren eine Visitenkarte oder Telefonnummer einer Sozialarbeiterin oder eines Sozialarbeiters und eines Psychologen oder einer Psychologin bekommen.