Falls die Abschiebung ein Exempel sein soll, falls "Seehofer Zähne zeigen will", hält es der Jurist für verfehlt: "Für Menschen in echter Not ändert sich nichts, nur weil ihnen jemand sagt, dass sie eventuell mit einem Privatflugzeug wieder heimgeflogen werden."

Über ihre Freilassung sei sie sehr glücklich und erleichtert, lässt Leila am Tag nach der Entscheidung über ihre Betreuerin Jana ausrichten. Sie ist nun in einer Erstaufnahmeeinrichtung in München. Doch die Abschiebung in gut einem Monat droht weiterhin. Wenn der Flug stattfindet, wird sie in Togo auf sich allein gestellt sein. Nicht nur ihr Mann ist tot, auch ihre Eltern leben nicht mehr. "Ich habe keine Familie mehr", sagt sie.

Es gebe nur noch einen Onkel. Er lebt in Deutschland.