bento: Aber Kultur! Die prägt doch?



Abdul: Du kannst zehn Syrer in einem Zimmer haben und jeder hat eine andere Kultur. Man sagt immer, die jungen Araber haben so ein schlechtes Frauenbild. Als ich hier an der Uni ankam, meinten meine Kommilitonen: Die da krieg ich auf jeden Fall heute Abend. Sowas habe ich auf Deutsch und Arabisch gehört. Die Nation ist doch weniger wichtig als die Umgebung in der jemand aufgewachsen ist. Egal wo.



bento: Was muss sich tun, damit Integration besser gelingt?



Abdul: Ich bin kein Fan vom Wort Integration. Man spricht immer über Geflüchtete als homogene Gruppe, dabei gibt es da ganz unterschiedliche Ideologien. Ich bin eher Fan von Inklusion.

bento: Kann man jeden inkludieren? In der aktuellen Islamdebatte lautet eine gängige Position: Islam gehört zu Deutschland – aber nur wenn er liberal ist.



Abdul: Sehe ich auch so. Religion sollte nicht politisch sein, weder Christentum, noch Judentum, noch Islam.

bento: So einfach ist es ja nicht. Die CDU regiert Deutschland und wir haben eine Kirchensteuer.

Abdul: Damit bin ich auch nicht einverstanden. Ich finde es nicht okay, dass die Kirche neben meinem Haus mich alle 15 Minuten an die Zeit erinnert. Müsste sie auch nicht: Ich kann ja auch auf mein Handy gucken. Wenn wir wollen, dass Menschen das Gefühl haben, sie gehören zu Deutschland, müssen wir das Deutschsein von Religion und ethnischer Zugehörigkeit befreien. Deutschsein heißt nicht: christlich und weiß.

bento: Und was heißt Deutschsein dann?

Das ist für mich nicht an eine Hautfarbe oder an bestimmte Gewohnheiten gebunden. Vielmehr ist es ein subjektives Gefühl von Vertrauen und Sicherheit, was nun mal örtlich an dieses Land gebunden ist. Diesen Sommer war ich mit meiner Freundin in Portugal im Urlaub. Es war super schön, warm, leckeres Essen - eine tolle Zeit. Wir waren jeden Tag am Meer! Trotzdem haben wir uns am Ende so darauf gefreut zurück nach Deutschland zu kommen. Es ist dieses Gefühl, das sich bei mir in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Dieses Gefühl, dass ich Deutschland als Zuhause sehe und mich trotz der Kälte und den Verspätungen der Deutschen Bahn riesig freue wiederzukommen.