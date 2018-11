Auf den Steinen stehen Name, Geburtsjahr, Deportationsjahr und -ort sowie das Schicksal des Menschen, dem der Stein gewidmet ist. Die Stolpersteine findet man vor allem vor Wohnhäusern in denen Jüdinnen und Juden, aber auch andere Menschen gelebt haben, die daraus vertrieben wurden oder fliehen mussten.

In manchen Städten finden deshalb am 9. November Mahnwachen statt. In Hamburg treffen sich zum Beispiel bei Einbruch der Nacht Menschen, um an die Verbrechen gegen die jüdische Bevölkerung zu erinnern. In Berlin kann man heute und morgen an öffentlichen Führungen teilnehmen. Dort werden Stolpersteine gereinigt und Blumen niedergelegt. In Stuttgart findet ebenfalls eine Mahnwache statt, bei der die Steine geputzt werden.