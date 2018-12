1 Ali Can, 25

Ali Can startete den Hashtag #MeTwo, Tausende erzählten ihre Geschichte über Alltagsrassismus. Nun will Can in Essen ein Haus der Begegnungen aufbauen, in dem Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen – und friedlich diskutieren. Wie das genau aussehen soll, hat er Katharina Hölter erzählt.