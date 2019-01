Es ist ein historischer Tag: Am 19. Januar 1919 fand die erste Parlamentswahl der deutschen Geschichte statt, bei der auch Frauen ihre Stimmen abgeben durften. In den vergangenen 100 Jahren hat sich viel getan: Frauen in Deutschland haben sich das Recht erkämpft, unabhängig von einem Mann berufstätig zu sein, sie haben es in Chefetagen großer Unternehmen und an die Spitze der Bundesregierung geschafft. Trotzdem wurde vieles, was sich die Aktivistinnen vor 100 Jahren erhofften, bis heute nicht erfüllt.