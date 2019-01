Gerechtigkeit

Liebe Maybrit Illner, Ihr Brexit-Talk war ein bedauerlicher Irrtum

Kann ja mal passieren 😉

Ihr müsst leider draußen bleiben: Das galt für uns, die unter 30-Jährigen, diese jungen Leute, den Nachwuchs. Mal wieder. Es war kein Platz beim Brexit-Talk von Maybrit Illner am Donnerstagabend. Als Jüngste war die Journalistin Carolin Roth in der Runde. Sie ist Mitte 30. Die gesamte Talkrunde brachte es im Durchschnitt auf ein Alter von rund 57 Jahren.



Das kann nur ein bedauerlicher Irrtum sein.

Schließlich müssen die wichtigen politischen Umwälzungen immer auch mit denjenigen diskutiert werden, die noch am längsten mit deren Konsequenzen zu leben haben.

Also mit uns. Wir können gleich einen weiteren Irrtum der Sendung aufdecken: Die zu diskutierende Frage an sich. Sie lautet "Bye-Bye Britannia – überlebt die EU den Brexit?" Dabei ist für uns längst klar: Die Europäische Union muss den Brexit überleben. Eine europäische Gemeinschaft ist für die meisten von uns nicht verhandelbar.

Wir sind mit der EU aufgewachsen, haben vom freien Handel profitiert, von offenen Grenzen und vor allem vom friedlichen Miteinander der Mitgliedstaaten. Dass die EU bestehen muss, ist für uns klar. Genauso klar sehen wir die Risse, die zu lösenden Probleme.

Die Frage muss also nicht lauten "Überlebt die EU den Brexit?", sondern "Was tun wir, damit Europäerinnen und Europäer wieder an die EU glauben können?" Wir müssen klären, wie man die hohe Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern angehen kann, wie wir zu menschenrechtlichen Standards in allen Mitgliedstaaten zurück kehren, was wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern beim Klimaschutz erreichen wollen.

Um solche Fragen zu diskutieren, braucht Maybritt Illner aber junge Politikerinnen und Politiker, zum Beispiel diejenigen, die für die anstehende Europawahl kandidieren. Zwar wehren sich die Parteien gegen all zu viel Nachwuchs auf ihren Europalisten. Aber es gibt ihn. Und der Nachwuchs kann debattieren, allemal besser als die graue Illner-Runde.