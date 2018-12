Auch in Deutschland leiden viele Tiere unter der Knallerei, selbst in weitläufigen Gebieten. Der Direktor des Berliner Zoos, Andreas Knieriem, wünschte sich zum Schutz seiner Tiere im rbb: "Ich möchte an all die feiernden Menschen in der Stadt appellieren, auf sich und ihre Umwelt Acht zu geben". Geld lasse sich sinnvoller investieren als in Knaller und Raketen. "Auch Ihr Haustier wird es Ihnen danken."