"Wespenplage", "viel aggressiver", "so schlimm war es noch nie" – solche Worte hört man momentan sehr oft. Wie fühlen Sie sich dabei?



Das macht mich richtig aggressiv! Scherz. Aber im Ernst: Das ist so ein Quatsch. Andersrum ist es richtig: Es sind in diesem Sommer so viele Menschen draußen, das habe ich noch nie erlebt. Ich sage Ihnen, das liegt am Wetter.

Und aggressiv sind die: Wenn ich nur an Menschen vorbeifliege, fangen sie sofort an, auf mich einzuschlagen. Völlig ohne Grund!