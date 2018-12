Kipopeo bedeutet Schmetterling auf Kiswahili und steht für die Geschichte eines Schmetterlings, der mit einem Flügelschlag einen Sturm entfacht. Als Martin in einer Schule in Tansania als Aushilfslehrer arbeitete, ließ er sich zur Erinnerung eine Kinderzeichnung auf ein T-Shirt drucken. Seit 2008 landeten schon viele weitere Kinderzeichnungen aus dem Schulunterricht in Afrika auf T-Shirts, die in Tansania und Kenia zu fairen Bedingungen aus Bio-Baumwolle gefertigt werden. Mit Erlösen aus dem Verkauf werden wiederum die Schüler und Schulen unterstützt, an denen die einzigartigen Motive entstehen. Wer auf der Suche nach anderen Fairtrade-Marken ist, kann sich an verschiedenen Siegeln orientieren. (Verbraucherzentrale) Marken wie "Armed Angels", "ThokkThokk" oder "Shirts for Life" zeigen, dass Mode auch anders geht!

Gibt's bei: Kipopeo-Clothing, Armed Angels, ThokkThokk, oder Shirts for Life

Kostet: etwa 35 Euro

