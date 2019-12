Weihnachtszeit ist Konsumzeit. Ein Fünftel seines kompletten Jahresumsatzes verdiente der deutsche Einzelhandel 2018 allein im Weihnachtsgeschäft (Statistisches Bundesamt). Laut einer Umfrage der Beratungsgesellschaft Ernst & Young wollen die Deutschen in diesem Jahr durchschnittlich 281 Euro für Geschenke ausgeben, also fast so viel wie die Rekordsumme aus dem vergangenen Jahr. Jüngere Konsumenten unter 35 Jahren wollen zwar nur 212 Euro ausgeben, sie sind damit aber die Altersgruppe, die ihre Ausgaben am meisten steigern will (Ernst & Young).