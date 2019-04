Die dritte Stufe "Außenklima" suggeriert eine grüne Weide, auf der die Tiere grasen und ein friedliches Leben führen können.

An dieser Vorstellung ist aber nicht viel dran. Tiere aus "außenklimatischer" Aufzucht haben bis zu ihrer Schlachtung vermutlich ebenso wenig in der Sonne gelegen, wie ihre Artgenossen aus der Stallhaltung. Für Mastschweine bedeutet "Außenklima" nämlich keine grünen Wiesen, das Tier soll "Außenklimareize" bekommen, also frische Luft und Sonneneinstrahlung durch eine offene Seite des Stalls.

Eine solche Beschreibung ist nichts Anderes als die Irreführung des Kunden, der eigentlich darauf achten will, Fleisch aus artgerechter Haltung zu kaufen.