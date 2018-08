Was haben die Forscher jetzt untersucht?

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den USA haben auf einer Konferenz der "American Chemical Society" in Boston jetzt die Ergebnisse einer Untersuchung vorgestellt – inspiriert von ihrer eigenen Erfahrung. "Ich habe den größten Teil meines erwachsenen Lebens Brillen und Kontaktlinsen getragen", sagt Rolf Halden aus dem Forscherteam in einer offiziellen Mitteilung. "Deshalb habe ich mich gefragt, ob schon mal jemand untersucht hat, was mit diesen Plastiklinsen passiert." Er stellte fest: Das hatte noch niemand, also hat er angefangen.