2 Das Soja für Tofu und Co. schadet dem Regenwald

Wird immer wieder behauptet, stimmt aber einfach nicht. Zwar werden für Soja riesige Waldflächen im tropischen Regenwald abgeholzt, doch nahezu die gesamte Menge des dort produzierten Sojas wird als Futtersoja exportiert – an die Fleischindustrie. In Deutschland wird hauptsächlich Heu, Silage und Mais an Tiere verfüttert. Soja muss allerdings zugefüttert werden, damit die Masttiere schneller an Gewicht zulegen.