<p>Ich esse Honig. Denn: Mit dem Kauf von Honig unterstütze ich Imker. Ohne sie sterben Honigbienen in Deutschland auf Dauer aus, denn die Zahl der Honigbienenvölker ist rückläufig (<a href="http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Bienen.pdf?__blob=publicationFile" target="_blank">Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschft, PDF</a>). <strong>Bienen brauche ich</strong> aber, weil ohne sie viel Obst und Gemüse gar nicht entstehen würde. Noch dazu schütze ich (als Tierfreundin) damit eine Art. Also kaufe ich Honig aus deutscher Produktion und stärke dadurch die Imkerei in Deutschland.</p>